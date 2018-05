Hogere benzineprijs een drempel? We tanken meer en rijden verder

VIDEO Wietplanta­ge boven zet Zeeman in Kaatsheu­vel blank; winkel deze week niet meer open

14:15 KAATSHEUVEL - In de woning boven textielzaak Zeeman aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is de politie begonnen met het verwijderen van de hennepkwekerij. Het gaat om zo'n driehonderd planten in twee ruimten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.