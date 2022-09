Hoge vaste lasten? Dit zijn verzekeringen en abonnementen waarvoor je waarschijnlijk te veel betaalt

Chipkaart vergeten geen probleem meer: busreizi­gers kunnen in Brabant in- en uitchecken met hun pinpas

Wie in de bus geen OV-chipkaart bij zich heeft, kan in Brabant vanaf woensdag alsnog inchecken met een pinpas. Reizigers kunnen in de bussen van Arriva en Hermes bij een in- en uitcheckpaal betalen met hun contactloze betaalpas of creditcard. En wie die niet bij heeft, kan de pas op de smartphone tevoorschijn halen.

