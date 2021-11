Hoge nood onderweg is geen probleem meer met mobiel toilet van Veldhovense Gerard (80)

Het idee ontstond in coronatijd, vertelt de 80-jarige Veldhovenaar. ,,Bijna alles was dicht, maar mijn vrouw en ik trokken we er wel eens een dagje op uit, naar de Maas of de Waal, of de Betuwe bijvoorbeeld.” Omdat zijn vrouw Gini (81) slecht ter been is, kan ze tijdens zo'n uitstapje niet zomaar overal naar de wc. ,,En in coronatijd helemaal niet, er was gewoon niets open.”