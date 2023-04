‘Hoge Nood’ mogelijk niet in 2023 opgelost in Sint-Oedenrode; openbaar toilet laat op zich wachten

Spannende scholen­voet­bal­com­pe­ti­tie in Woensd­recht

WOENSDRECHT - Sport staat bij de Woensdrechtse basisscholen hoog in het vaandel. Maar liefst 32 voetbalteams uit de groepen 5/6 en 7/8 waren woensdagmiddag aanwezig op de sportparken van WVV67 in Woensdrecht en Meto in Hoogerheide.