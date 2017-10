Hoeveel mensen in jouw gemeente krijgen jodiumtabeltten uitgereikt?

In ruim zes op de tien Nederlandse gemeenten worden deze en volgende week jodiumtabletten verstrekt. Die pillen vallen op de mat bij zo’n 2,1 miljoen huishoudens.

Kernramp

In het geval van een kernramp zijn die mensen, door het op het juiste moment slikken van die pillen, beter beschermd tegen het gevolg van het inademen van radioactief jodium: een verhoogd risico op schildklierkanker.

De pillen worden in totaal bezorgd in 252 gemeenten die hemelsbreed binnen een straal van honderd kilometer wonen van de kerncentrales Borssele (Nederland), Doel (België), Mol (België), Emsland (Duitsland) en Tihange (België). In die zone vallen de tabletten op de mat bij alle huishoudens met kinderen (tot 18 jaar).

Twintig kilometer

Binnen een straal van twintig kilometer is dat ook het geval voor huishoudens met minimaal één inwoner die veertig jaar of jonger is. Alleen voor Emsland geldt voor die groep een zone van 25 kilometer. Dat heeft te maken met het (grotere) vermogen van deze kerncentrale.

De kernreactoren in Petten en Delft missen in het rijtje. Dit zijn onderzoekreactoren, en die hebben minder vermogen. Daardoor is er risico voor een veel kleiner gebied.

Klik op een gemeente om te zien hoeveel mensen hier wonen die binnen de twee doelgroepen vallen (tot 18 jaar en tot 40 jaar). In gemeenten die slechts deels binnen een zone vallen, worden in de hele gemeente pillen verstrekt aan de doelgroep.

Waarom pillen verstrekken?

Bij een kernramp kunnen allerlei schadelijke stoffen vrijkomen, waaronder radioactief jodium. Bij het inademen van die stof neemt je schildklier het op. Daardoor loop je meer kans op het ontwikkelen van schildklierkanker. Met name (ongeboren) kinderen lopen dat risico.

Door op het juiste moment jodiumtabletten te slikken, neemt je schildklier dat ‘goede’ jodium op, waardoor er weinig tot geen ruimte meer is om ook het radioactief jodium op te nemen. In dat geval plas je het radioactieve jodium gewoon weer uit.

Omdat ongeboren kinderen een risicogroep vormen, roept de overheid zwangere vrouwen op zelf deze pillen (voor 2,95 euro) aan te schaffen bij apotheken of drogisterijen. "We kunnen niet actief pillen aan deze vrouwen verstrekken, omdat we niet weten welke vrouwen zwanger zijn," aldus de woordvoerder.

Quote Je kan je voorstellen dat het lastiger is om tijdens een ramp in een zone van honderd kilometer pillen te verstrekken dan in een zone van 25 kilometer Woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS)

Risico

Dat de pillen nu verstrekt worden, betekent niet dat er nu een (groter) risico is op een kernramp, zo benadrukt de overheid op haar informatiesite. De jodiumtabletten liggen al sinds 1987 klaar voor een eventuele kernramp. In 2014 besloot de overheid om niet pas tijdens een ramp de pillen uit de voorraadkast te halen, maar ze preventief te verstrekken aan huishoudens met een verhoogd risico.

Die beslissing is mede genomen omdat de zones waarin de pillen tijdens een ramp worden verstrekt, zijn uitgebreid. "Je kan je voorstellen dat het lastiger is om tijdens een ramp in een zone van honderd kilometer pillen te verstrekken dan in een zone van 25 kilometer", aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS).