Hoeveel geld krijgen buren van gezondheidscentrum Best? De rechter is nodig, want gemeente en ontwikkelaar steggelen

DEN HAAG/BEST – Ontwikkelaar Kapelbeemd BV die in Best een nieuw gezondheidscentrum aan de Oirschotseweg bouwde, moet de eigenaren van twee naastgelegen villa’s mogelijk toch het volle pond aan planschade uitkeren. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.