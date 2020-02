Hoeveel geld geef jij uit met carnaval?

Martien R. haalt fel uit naar politie en justitie: ‘Ik ben de most hunted man van Brabant’

16:30 DEN BOSCH/OSS - In zijn ‘laatste woord’ voor de rechtbank Oost-Brabant heeft Martien R. maandag fel uitgehaald naar het Openbaar Ministerie en politie. ,,Er worden leugens en geruchten over mij verspreid zonder enig bewijs. De krant kopte na mijn aanhouding: ‘De most wanted man van Brabant’. Maar wat ik ben is de most hunted man.”