Hoestende coronaschreeuwer die agent bespuugde bij wachtrij voor coffeeshop Den Bosch voor de rechter

Wijkagent De Wit sprak van zó'n asociale situatie die hij in twintig jaar dienstervaring nog niet eerder had meegemaakt. De man hoestte opzettelijk richting de gezichten van mensen in de drukke rij en riep daarbij meerdere malen ‘corona’. De agent trok hem uit de rij en vertelde hem nadrukkelijk dat dit écht niet door de beugel kon. ,,Terwijl dit allemaal gaande is ga jij hoesten in gezichten van mensen en corona roepen? Waar ben je dan mee bezig?”, vroeg de wijkagent hem verbaasd.



Minister Bruins had zondag in een persconferentie besloten dat horeca vanaf 18.00 uur moest sluiten tot en met minimaal 6 april. Daardoor ontstonden grote rijen bij coffeeshops in Brabant, want veel mensen wilden nog even een voorraad inslaan.