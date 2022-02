Hoera, Saar is geboren! Drie keer zelfs in een maand, in dezelfde straat: ‘Wel verwarrend voor het kraambezoek’

Nieuwsover­zicht | Spanningen in Oekraïne lopen verder op - 225.000e inwoner voor Tilburg

De spanningen in Oekraïne lopen op. Vandaag kwamen er vanuit de hele wereld reacties op de uitspraken en daden van de Russische president Putin. Hoe groot is de kans dat zonnepanelen van het dak afwaaien? Het gebeurde namelijk bij een woning in Eindhoven. Wat tel je neer voor het boeken van een carnavalsartiest in je kroeg of op je eigen feestje? En het is 22-02-2022. Een bijzondere datum, bijvoorbeeld om te trouwen. En feest in Tilburg: de 225.000e inwoner is geboren. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

