Hoe ziet De Groote Peel er in de toekomst uit?

De vrouwen van Den Bosch hebben voor het eerst sinds 25 jaar de finale om de landstitel niet gehaald. Even leken ze in de halve eindstrijd (tegen Amsterdam) het onheil op de valreep te hebben afgewend met de ultra late gelijkmaker van Pien Sanders. Maar na de Brabantse vreugde uitbarsting volgde de ontluistering, omdat de VAR uit eigen beweging minutieus de beelden van de voorafgaande scrimmage had teruggekeken. Het verdict: ‘Bolle kant stick.’