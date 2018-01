Hoe wordt een reality-ster begeleid? 'Bij Roy Donders was de aandacht hysterisch'

Worden realitysterren als Roy Donders en Barbie wel voldoende begeleid en tegen zichzelf in bescherming genomen? Dat is de vraag nadat de laatste vorige week na overmatig drugsgebruik in het ziekenhuis belandde. Producent Ewout Genemans: ,,Ik dacht er in het verleden wel eens te makkelijk over.''

‘Of ik op televisie wil? En het verdient nog lekker ook? Tuurlijk, doen…!’

Voor veel (zeker jonge) mensen is realitytelevisie an offer they can’t refuse. Dat dacht Barbie waarschijnlijk ook in 2010 bij de start van Oh Oh Cherso. Het gaat momenteel niet goed met de Haagse realityster. Ze belandde in een neerwaartse spiraal die na overmatig drugsgebruik voorlopig eindigt in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich niet lang na haar felle uithaal naar de makers van haar series. Ze voelde zich ‘misbruikt’ voor de kijkcijfers.

Gaat de lancering naar het sterrendom wel gepaard met enige mediatraining? Worden de nieuwe bn’ers voldoende bewapend tegen al die plotselinge aandacht? Het zijn vragen die bij de trieste situatie van Barbie om de hoek komen kijken.

,,De geboorte van kinderen, dat is vreugde. Een huwelijk sluiten, daar waren 1,2 miljoen mensen getuige van. Maar dan een echtscheiding, dat is ingrijpend hoor’’, zegt haar woordvoerder Jake Hampel die Samantha de Jong, zoals ze echt heet, al jaren bijstaat. Hij deed wat hij kon aan begeleiding. ,,Neem Ranking The Stars. Drie jaar lang kreeg ze de aanvraag om daaraan mee te doen, maar daar hebben we toch van afgezien. In dit programma is iedereen dermate scherp dat ze zich zou kunnen vergalopperen. Mijn taak was haar te beschermen.’’

Adviezen

Volledig scherm Koen Kardashian © Instagram Koen van Dijk alias Koen Kardashian vanwege zijn voorliefde voor luxe en blingbling, zat onder meer in de realityseries Niet Lullen Maar Poetsen (PowNed) en Queens of the Jungle (SBS 6). ,,In het begin werd ik wel in de gaten gehouden. ‘Niet té hysterisch doen’, hoorde ik dan bijvoorbeeld.’’ ,,Het is bij mij heel snel gegaan allemaal. Af en toe word ik gek van steeds weer met iemand op de foto gaan, maar ik sta stevig genoeg in mijn schoenen.’’



De 25-jarige Rotterdammer was blij met wat tips over hoe om te gaan met online kritiek. ,,Want er was een tijdje veel haat op social media. Vooral mijn moeder vond dat vreselijk. Ik kreeg verder geen cursus of zo, het waren adviezen tussendoor. Niets kwaads over de producenten hoor, maar ik had misschien wel wat mediatraining gewild ja.’’

Nog veel leren

Niet Lullen Maar Poetsen-producent Ewout Genemans van No Pictures Please zegt op dit vlak nog steeds veel te leren. ,,Want goede begeleiding is, zeer terecht, steeds belangrijker geworden. Ik dacht er in het verleden wel eens te makkelijk over.’’

Genemans maakte veel programma’s in het realitygenre als Passie in de Polder (over ‘gewone’ Hollanders die willen doorbreken met zelfgemaakte pornofilms) en Ik Heb Het Nog Nooit Gedaan (over mensen die laat zijn met het verliezen van hun maagdelijkheid).

,,Zelfs bij Van Luizenleven Naar Luiers (EO) kregen deelnemers bagger over zich heen. En dat programma ging, heel onschuldig, over aanstaande vaders’’, vertelt de tv-producent. ,,Zenders gaan er zorgvuldiger mee om. Ik weet dat RTL inmiddels hele protocollen heeft waarin staat hoe om te gaan met de hoofdrolspelers in een realityserie. Die hanteren wij als producent ook.’’

Psychologische test

RTL is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. ,,Wij zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met de mensen die meewerken aan onze programma’s. Dat is een wisselwerking tussen de kandidaten, de producent en ons.’’ RTL zegt veelvuldig gesprekken te voeren met alle betrokkenen.

Volgens Genemans is er niet alleen meer begeleiding tijdens opnames. ,,Er wordt tegenwoordig aan de voorkant al meer over nagedacht. Realityseries volgen vaak mensen die wat excentrieker in het leven staan dan anderen. Dan moet je als producent en zender jezelf de vraag stellen: ‘willen we deze mensen wel op tv brengen?’ Voor een nieuw programma waar we mee bezig zijn, nemen we ook een psychologische test af. Ik heb al een paar keer tegen geïnteresseerden gezegd: het lijkt me niet verstandig.’’

Volledig scherm Ewout Genemans © ANP Kippa

'Hysterisch'

Nathalie Pieters, sinds 2013 als tv-maker verantwoordelijk voor de realitysoap Roy Donders: Stylist van het Zuiden, zegt dat goede begeleiding altijd bovenaan haar lijstje staat.

,,Je weet nooit helemaal hoe iets uitpakt, maar bij Roy was de aandacht hysterisch. Niet normaal’’, gaat Pieters verder. ,,Er was een moment dat hij er echt even doorheen zat en toen liet ik hem met rust. Gelukkig is hij een stabiele persoonlijkheid. En na elke serie gingen we met hem en zijn familie in gesprek. Heeft iedereen nog wel zin in een vervolg?’’

Verantwoordelijkheid

Volgens de producent ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de realitysterren zelf. ,,Zolang ze zichzelf maar herkennen in het resultaat. Ik liet Roy altijd álles zien, want het moest zijn verhaal zijn. Ook zei ik altijd: tv is leuk, maar zorg dat je altijd op iets anders kan terugvallen. Bij Roy is dat zijn huispakkenwinkel. Dat is en blijft de basis van zijn bestaan.’’

Ze prijst verder de rol van RTL waar de soap werd uitgezonden. ,,Ik had een hotline met ze, er werd altijd gevraagd naar hoe het ging met Roy. Daar was RTL heel correct in.’’ Ook Barbies woordvoerder Jake Hampel is te spreken over de rol van de zender. ,,De laatste drie jaar hoefde Samantha al geen promotionele activiteiten meer te doen voor de reallifedocu’s. Van de zender hoefde zij nergens op te draven, maar kon zij moeder zijn voor haar kinderen.”