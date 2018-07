Hoe warm is het bij jou? Bekijk het hier!

Bill Gates of Bruce Spring­steen naar Eindhoven? 'Ik geef geen reactie op namen'

15:47 EINDHOVEN - Nieuws over de verkoop van landgoed De Wielewaal is niet eerder te verwachten dan in oktober. Een geïnteresseerde koper heeft uitstel gevraagd tot in de herfst. Dat zegt eigenaar Marc Brouwers van het landgoed van voorheen Frits Philips.