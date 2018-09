Hoe voorkom je een schoorsteenbrand? 'Wat je ook doet, blus nooit met water'

Het wordt weer kouder en dat betekent dat we massaal de kachel aansteken. Dat kan echter vervelend misgaan, bleek ook toen afgelopen weekend een schoorsteenbrand uitbrak in Etten-Leur. Maar wat doe je bij een schoorsteenbrand en hoe voorkom je hem?

Zondag was de eerste koude dag van het najaar en dat merkte de brandweer meteen. Ze moesten al zes keer uitrukken voor een schoorsteenbrand, terwijl er vorige week nog geen waren. "Het is normaal dat je een stijging ziet van het aantal schoorsteenbranden wanneer het buiten kouder wordt. Koud buiten, kachel aan", vertelt de woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. "Daarom is het belangrijk dat mensen het herkennen en weten wat ze moeten doen om erger te voorkomen."

Herkennen

Een schoorsteenbrand bevindt zich vaak hoog in het schoorsteenkanaal. Daardoor is hij soms niet goed te zien. Hoe herken je dan dat je brand hebt? "Je hoort hem. Bij een brand in het rookkanaal hoor je een loeiend geluid uit je schoorsteen komen. Dat zijn de vlammen die zuurstof naar zich toe zuigen. " Als je dat geluid hoort, moet je dus meteen in actie komen.

Geen water

"Ook al is het misschien je eerste impuls, gooi geen water op de kachel om het vuur te doven." Dat creëert namelijk stoom. Een liter water kan wel 1700 liter stoom opleveren. De schoorsteen kan dit nooit snel genoeg afvoeren. Door de druk van de stoom kan het rookkanaal scheuren of zelfs exploderen. "Gebruik daarom altijd zand of zout om het vuur te doven en bel daarna de brandweer."

Voorkomen is beter dan genezen