Hoe verder na stikstofadvies Remkes? ‘We moeten het samen met de boeren doen’

Een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 als keiharde doelstelling. Waarbij boerenbedrijven die de natuur te zeer in de weg zitten kunnen worden gedwongen te stoppen of verhuizen. Het langverwachte eindrapport van de 'stikstofcommissie’ onder leiding van oud-minister Johan Remkes windt er geen doekjes om. Het kabinet moet niet meer dralen, aan de slag, en een paar stappen extra zijn nodig. ,,Remkes noemt de dingen bij de naam”, concludeert Jan Baan, directeur van Brabants Landschap. ,,De natuur staat er slecht voor, door het teveel aan stikstof en de rampzalige verdroging. Daar moet echt doorgepakt worden. Ik ben blij met zijn rapport. Tegelijkertijd is mijn boodschap wel dat we dat met boeren samen zullen moeten doen. We werken als Brabants Landschap met 400 boeren die vee op onze gronden hebben lopen. Die moeten we perspectief bieden.”