Hoe vangt FC Den Bosch het gemis van Danny Verbeek op?

En FC Den Bosch met of zonder Verbeek, dat scheelt nogal wat, zo werd vooral de afgelopen weken nog maar eens duidelijk. Het meest treffende was dat in de thuiswedstrijd tegen MVV van drie weken terug. Verbeek ging toen vijf minuten voor tijd, bij een 3-1-tussenstand, naar de kant. Zonder zijn inbreng gaf FC Den Bosch de voorsprong nog prijs: 3-3.

Drie weken daarvoor haakte Verbeek net voor het thuisduel met Jong FC Utrecht met een blessure af. FC Den Bosch verloor daarna kansloos van de hekkensluiter uit de Keuken Kampioen Divisie: 1-4. Toch is de situatie nu anders, zegt trainer Jack de Gier. ,,Toen overviel het ons, nu weten we al de hele week dat Danny niet mee mag doen. We hebben er ons op voorbereid.”

Klachten aan knie en bovenbeen

Eerder dit seizoen won FC Den Bosch in eigen huis met 3-0 van Jong AZ. ,,Maar dat was eigenlijk vooral omdat wij toen op de juiste momenten scoorden”, zegt De Gier. ,,Want Jong AZ speelde toen met name in de eerste helft heel goed. Die ploeg staat van alle beloftenteams ook niet voor niets het hoogste (op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, red.), want het is gewoon een hele goede ploeg.”