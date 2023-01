Hoe vallen de plannen over het stationsgebied in Best? ‘Best is een dorp en moet dorps blijven’

BEST - Treinreizigers en omwonenden van Station Best gaven zaterdag hun kijk op de toekomst van het stationsgebied. ,,Zeer goed initiatief’’, vindt een voorbijganger. ,,Een wassen neus”, vreest een ander.

Er waait een guur windje rond het station, druk is het niet. Toch maken veel voorbijgangers graag tijd om hun mening te geven. ,,In dit gebied willen wij graag wonen”, zegt Hans Smits (67). Met zijn vrouw woont hij nu in de buurt Heuveleind. ,,We wandelen graag naar het centrum. Veertig minuutjes, geen probleem. Maar we worden een dagje ouder en kijken uit naar een levensloopbestendige woning.”

Rond het station komen zo’n vijf- tot zeshonderd appartementen. Hoe en waar precies, dat ligt nog open. ,,Ze moeten de hoogte in om zoveel woningen kwijt te kunnen”, weet een 69-jarige buurtbewoonster. ,,Maar torenhoge flats, die willen we hier niet. Best is een dorp en moet dorps blijven. Belangrijk voor het nageslacht.”

Begrip voor wantrouwen

Ook toename van de parkeerdruk en het aantal verkeersbewegingen baren haar zorgen. Ze heeft zich daarom aangesloten bij een werkgroep in de Spoorstraat. ,,We denken constructief mee. De toekomst staat op het spel. En geweldig dat er inspraak is, maar ik vrees voor achterkamertjespolitiek. Hopelijk heb ik het mis.”

Quote Het gebied mag wel wat aantrekke­lij­ker, met bomen, bloemen, een parkje... Sowieso minder tegels Voorbijgangster

Communicatiemedewerker Hendrikje Gloudemans van de gemeente Best snapt het wantrouwen. ,,Maar we hebben nu echt nog een blanco blad. Niets is beslist. Wel ligt er een opdracht van de gemeenteraad om vijf- tot zeshonderd woningen te bouwen. Ook cultuur en retail vindt de raad belangrijk. En natuurlijk moet alles financieel haalbaar zijn.”

Een 53-jarige Boxtelse komt net uit de trein. Ze loopt met een kruk. ,,Hopelijk wordt in de plannen rekening gehouden met ouderen en gehandicapten. En het gebied mag wel wat aantrekkelijker, met bomen, bloemen, een parkje... Sowieso minder tegels. Architecten zijn tegenwoordig heel creatief om groen met woningbouw te combineren.”

Nog een keer meningen peilen

Gloudemans van de gemeente legt uit dat binnenkort nog op een doordeweekse dag meningen worden gepeild bij het station. ,,Om ook forensen te horen. Die hebben waarschijnlijk weer andere, meer praktische wensen. Bijvoorbeeld gratis parkeren. Dat hoorde ik vandaag ook al.”

Dinsdag 7 februari volgt een werksessie met stedenbouwkundig bureau, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Dan worden de ideeën uitgewerkt.