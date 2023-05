Hoe Uden na een strijd met Oss aan het langste eind trok: ‘Soms heb je het geluk aan je kont hangen’

De klok van protestant­se kerk in Ossend­recht luidt niet meer als vanouds: Jan is na 45 jaar gestopt

OSSENDRECHT - Graag had hij de vijftig jaar volgemaakt. Maar na 45 jaar is Jan Bastiaanse toch gestopt met het luiden van de klok van de protestantse kerk in Ossendrecht. De 82-jarige Ossendrechtenaar heeft last van zijn rug.