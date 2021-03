Hoe spoor je agressief gedrag bij honden op? ‘Wij als mensen missen vaak signalen die een hond geeft’

Regelmatig komt er wel eens in het nieuws dat een hond agressief gedrag vertoont naar hun baasjes toe. Een week geleden werd zelfs in Nuenen een golden retriever aangevallen door vier windhonden. ,,Uitvallen en trekken aan de lijn, overmatig blaffen en soms bijtincidenten, ik zie het allemaal voorbijkomen″, vertelt Ilvy Maas uit Mariahout. Ze is hondengedragsdeskundige en helpt honden die onwenselijk gedrag vertonen. Want ook in Breda was het afgelopen week weer raak. Een agressieve hond beet haar baasje. De eigenaren moesten de hond opsluiten op de gang. Via een raam moesten ze met een hoogwerker naar beneden gebracht worden. Een vrouw werd met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht.