Hoe scoort de Top 2000 in jouw stad? Bekijk hier de lijsten van Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Oosterhout

December is lijstjestijd en de Top 2000 hoort daar natuurlijk onverminderd bij. Wat bovenaan de lijst staat, kunnen de meeste mensen wel raden. Maar hoe zit het in je eigen stad? Is dat nog steeds Bohemian Rhapsody van Queen of stuwen de Brabanders ‘ons’ eigen Guus Meeuwis naar boven met Brabant ? Hieronder zie je de top 10 en wat opvallend hoog scoort in Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout, Etten-leur en Roosendaal.

Breda

In de algemene top 10 geen grote verrassingen op Brabant van Guus Meeuwis na dan. In de algemene lijst staat die op plek 56, maar in Breda op nummer 4. Wat meer opvalt is dat Bredanaren misschien nog wel trotser zijn op 'hun’ Tiësto. Het nummer Traffic scoort in Breda 770 plaatsen hoger dan in de algemene lijst.

Breda

Top2018 Titel Artiest Jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Piano Man Billy Joel 1974 4 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 5 8 Africa Toto 1982 6 7 Black Pearl Jam 1992 7 5 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 8 4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 9 12 Love Of My Life Queen 1986 10 9 Fix You Coldplay 2005 Opvallend hoog 4 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 161 563 Everything Now Arcade Fire 2017 70 198 Onderweg Abel 2000 483 1365 Mia Gorki 1992 734 1921 Sweet Disposition Temper Trap 2010 154 384 Aan De Kust BLOF 1999 323 805 Best Of You Foo Fighters 2005 164 401 Love Will Tear Us Apart Joy Division 1980 692 1604 Move On Up Curtis Mayfield 1970 587 1357 Traffic Tiesto 2003

Bergen op Zoom

Ook in Bergen op Zoom scoort Guus Meeuwis goed in vergelijking met de nationale lijst, maar wat nog meer opvalt is dat er ook veel op de Zeeuwse band BLOF is gestemd. Zomerhit Zoutelande haalt zelfs de top 10. Zou dat met de geografische ligging te maken hebben?

Bergen op Zoom Top2018 Titel Artiest Jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 4 3 Piano Man Billy Joel 1974 5 6 Child In Time Deep Purple 1970 6 11 November Rain Guns N' Roses 1992 7 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 8 12 Love Of My Life Queen 1986 9 30 Innuendo Queen 1991 10 31 Zoutelande BLOF ft. Geike 2017 Opvallend hoog 7 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 72 384 Aan De Kust BLOF 1999 176 809 Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band Beatles 1967 319 1365 Mia Gorki 1992 333 1379 Someone Somewhere In Summertime Simple Minds 1982 250 961 Dancing In The Street David Bowie & Mick Jagger 1985 237 884 Norwegian Wood Beatles 1965 235 875 Mooie Dag BLOF 2002 299 1085 Jumpin' Jack Flash Rolling Stones 1968 523 1832 Across The Universe Beatles 1970

Etten-Leur

Uiteraard, ook hier scoort Guus Meeuwis hoog, maar je zou ook denken dat BLOF goed in Bergen op Zoom scoort omdat het dichtbij Zeeland ligt. Maar niets is minder waar. In Etten-Leur scoren de Zeeuwen ver bovenuit de rest van de artiesten.

Etten-Leur Top2018 Titel Artiest Jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 3 2 Hotel California Eagles 1977 4 3 Piano Man Billy Joel 1974 5 10 Avond Boudewijn De Groot 1997 6 4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 7 7 Black Pearl Jam 1992 8 5 Wish You Were Here Pink Floyd 1975 9 6 Child In Time Deep Purple 1970 10 12 Love Of My Life Queen 1986 Opvallend hoog 2 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 186 1175 Love Never Felt So Good Michael Jackson & Justin Timberlake 2014 194 882 Blauwe Ruis BLOF 2002 465 1847 I Just Can't Stop Loving You Michael Jackson & Siedah Garrett 1987 108 411 Dansen Aan Zee BLOF 2000 58 217 Oude Maasweg Amazing Stroopwafels 1982 490 1818 Dichterbij Dan Ooit BLOF 2001 526 1880 Hemingway BLOF 2006 355 1260 Will You Be There Michael Jackson 1993 540 1879 Open Je Ogen BLOF 2014

Oosterhout

In de algemene top 10 geen grote opvallers in Oosterhout. Op Guus Meeuwis na dan. Maar blijkbaar zitten er wel grote fans van Jamiroquai in Oosterhout. Zijn hit Virtual Insanity staat meer dan 1000 plaatsen hoger dan in de algemene top 10.

Oosterhout Top2018 Titel Artiest Jaar 1 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 2 2 Hotel California Eagles 1977 3 3 Piano Man Billy Joel 1974 4 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 5 4 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971 6 12 Love Of My Life Queen 1986 7 8 Africa Toto 1982 8 7 Black Pearl Jam 1992 9 6 Child In Time Deep Purple 1970 10 10 Avond Boudewijn De Groot 1997 Opvallend hoog 4 56 Brabant Guus Meeuwis 2003 93 404 The Whole Of The Moon Waterboys 1986 491 1734 Need You Now Lady Antebellum 2010 461 1545 Down Man Brainbox 1969 216 691 Galway Girl Ed Sheeran 2017 75 225 Kronenburg Park Frank Boeijen 1985 20 57 Clocks Coldplay 2003 252 716 So Long Marianne Leonard Cohen 1968 125 353 Als Ze Er Niet Is De Dijk 1994 601 1653 Virtual Insanity Jamiroquai 1996

Roosendaal

Wederom scoren Guus Meeuwis en BLOF hoog in Roosendaal. Zoutelande behaalt ook de top 10 alhier. Maar wat ook opvalt is dat er veel Beatles fans zijn in Roosendaal. Niet alleen de band, maar ook Paul McCartney&Wings scoort hoger dan in de rest van Nederland.