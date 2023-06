Hoe Robbie Williams minutenlang Koen (24) uit Haps toespreekt op Pinkpop: ‘Wie heeft jou over mij verteld, je oma?’

Jong inspireert Carmen (24) uit Oosterhout helpt kinderen in Zuid-Afri­ka: ‘Wat ik daar samen met de locals doe, geeft me energie’

OOSTERHOUT - Wat begon als een studieopdracht is inmiddels uitgegroeid tot verschillende leefstijlprojecten op scholen in kansarme buurten in Zuid-Afrika. Carmen Watson (24) uit Oosterhout probeert met lokale inwoners bij te dragen aan een betere toekomst voor de kinderen daar.