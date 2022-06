Hoe Peter Gillis al jarenlang een middelvinger opsteekt naar de overheid: ‘Hij heeft pervers verdienmodel’

Dood van miljoenen haantjes kan voorkomen worden dankzij deze Brabantse uitvinding

EERSEL - Wat zit er in het bevrucht ei, een hen of een haantje? Met een nieuwe methode, een soort mri-scan voor eieren, kan het geslacht al vroegtijdig bepaald worden zonder de schaal te beschadigen. De machine, op de markt gebracht door Vencomatic in Eersel, voorkomt jaarlijks de dood van miljoenen eendagshaantjes.

