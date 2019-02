Hoe omzeil je die kater met carnaval?

Nergens zoveel au­to-inbraken als in Eindhoven, grootste daling in Baar­le-Nas­sau

17:35 EINDHOVEN - Veruit de meeste auto-inbraken in 2018 in Noord-Brabant vonden plaats in Eindhoven. In de Lichtstad vonden vorig jaar 1.743 auto-inbraken plaats, bijna 5 per dag. Dat is 21 procent van het totale aantal inbraken in de provincie, dat 8.045 bedraagt (22 per dag). In Baarle-Nassau en Alphen-Chaam daalde het aantal autoinbraken vergeleken met 2017 spectaculair met respectieveljk 80 en 74 procent. Dit blijkt uit gegevens van vergelijkingssite Independer.nl.