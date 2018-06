Hoe lang is Groots met een Zachte G nog houdbaar?: 'Voor Guus alleen kom je allang niet meer'

,,Ik ben alle edities geweest, soms wel vier keer. Dit gaat nooit vervelen: de uitstraling, de nieuwere liedjes gecombineerd met de evergreens uit mijn tijd waar hij nog steeds de vruchten van plukt; Het is een nacht, 't Dondert en 't bliksemt. Plus de verrassingen op zo'n avond maken het tot hét jaarlijkse uitje in de categorie Vrienden van Amstel en Toppers. Het triggert mensen. Waarom bestaat Pinkpop al 50 jaar, waarom treedt Rob de Nijs al bijna 60 jaar op? De formule is ijzersterk, en zakelijk klopt het ook als een bus. Er zit totaal geen sleet op Groots met een Zachte G. En vergeet niet: ook het publiek groeit mee, de mensen uit de begintijd nemen nu hun kinderen mee. Als ik zie met welke energie en creativiteit hij en zijn team nu aan het werk zijn, dan kan het alleen maar grootser worden, er zijn nog zoveel dingen mogelijk."



,,Ik was 41 toen ik met Guus begon, hij is nu 46. Hij zei laatst, 'Willem, ik ga doen waar jij ooit me begonnen bent'. Nu brengt hij zijn eigen plaatjes uit, doet de theaters, het clubcircuit, en iedereen vindt het leuk. Het gaat door zolang hij er zelf zin in heeft. Ik treed inmiddels ook al 44 jaar op met de Deurzakkers, dat is ook nog steeds geen leuren en zeuren."