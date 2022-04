Hoe komt het Spookslot van de Efteling nu tóch op de nominatielijst voor rijksmonumenten terecht?

Een nieuw hoofdstuk in het Spookslotdossier. Want het Spookslot zou op een longlist staat voor monumenten die na 1965 gebouwd zijn, zo meldde fansite Looopings. En dat is vreemd, want nog geen maand geleden liet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weten niets te voelen voor het spookhuis als monument. Wat is er veranderd?