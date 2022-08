Hoe klinkt Iris Hond als je heel dichtbij komt?

Een jaar later is ze terug met werk dat heel dichtbij haar staat. Haar nieuwe eigen composities, werk van de bevriende componist Einaudi en werk van Chopin dat haar vader voor haar speelde toen zij een klein meisje was.

Dichtbij , zoals de concertreeks heet, is een zoektocht naar inspiratie, verbinding en kracht. Hoe klinkt Iris als je heel dichtbij komt? ,,In het afgelopen jaar is meer dan ooit de behoefte ontstaan om heel dichtbij mezelf te staan. Op zoek te gaan naar wie ik muzikaal ben. Ik hoop het publiek heel dichtbij te kunnen laten komen.”

Dichtbij is een reeks van twaalf concerten van Hond en een ensemble van topmusici en is te zien in twaalf toonaangevende concertzalen in Nederland. Ze is in september te zien in onder meer Den Bosch (9 september, Jheronimus Bosch Art Cente), Eindhoven (17 september, Muziekgebouw), Breda (Chassé Theater) en Tilburg (24 september, Schouwburg Concertzaal).