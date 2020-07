Hoe is het om te werken in de brandende zon op de heetste dag van het jaar? ‘Gelukkig is er een ijscoman’

videoHoe is het om te werken op de tropische laatste dag van juli? En is het niet gewoon veel te heet om onder de brandende zon fysieke inspanning te leveren? Wij gingen de straat op en vroegen het aan de buiten werkende Brabanders. ,,Gelukkig is er een ijscoman in de buurt.”