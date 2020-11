Hoe hoog mag Vincent van Gogh in Brabant van de toren blazen?

Kerstbal­len met droogbloe­men of in coronathe­ma: Dit zijn de trends van 2020 voor in de boom

20 november Sinterklaas is pas net aangekomen in Nederland, maar de eerste kerstbomen worden al verkocht. Wie een boom wegzet in huis, is er nog niet. Want welke kleur ballen hang je er in? En ga je voor een lichtsnoer of een slinger? Of allebei? Dit zijn de kersttrends van 2020 voor in de boom.