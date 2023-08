Hoe het ontwijken van een bierglas leidt tot het einde van de profloopbaan van Jordy van der Winden (29)

De soap duurt voort: pas in 2025 (!) krijgt Paleisbrug nieuwe liften

DEN BOSCH - De kogel is door de kerk: de vervloekte liften van de Paleisbrug worden vervangen voor ‘gewone’ liften. Ruim anderhalf jaar lang doen ze het al niet meer, maar het geduld van gebruikers van de brug wordt verder op de proef gesteld. De nieuwe liften kunnen pas op z'n vroegst over ruim anderhalf jaar gefabriceerd worden. In 2025 dus...