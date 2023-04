Hoe grote families de 100-jarige bouwer Heijmans naar de top tilden: ‘Iedereen kent wel iemand die er werkt’

Van de lezer Van de lezer: misplaatst zelfbeklag over miljoenen­strop en steun voor Tavenu

Hierbij reageer ik op het artikel in het Brabants Dagblad onder de kop ‘Vrees voor strop twintig miljoen door vertraging megaplannen’. Alsof bijvoorbeeld de vertraging van het GOL-megaproject de gemeente Waalwijk – en dus ook de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Heusden en Den Bosch geheel onverwacht is overkomen – zo komt het over.