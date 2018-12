Hoe fout is jouw kersttrui?

Wanneer is carnaval 2019 ook alweer? Dit zochten Brabanders dit jaar het meest op Google

12 december Fortnite, wat is dat eigenlijk? Die vraag hield veel Brabanders dit jaar bezig, zo blijkt uit de lijst met meest gebruikte zoekopdrachten die Google woensdag publiceerde. Nummer twee op de lijst van nieuwe zoekopdrachten in Brabant is er ook typisch een van ons: wanneer is carnaval 2019 eigenlijk?