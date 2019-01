Hoe Etos precies honderd jaar geleden begon in Strijp

Nieuwjaars­bor­rel Roosendaal kost 11.000 euro, hoeveel betaalt jouw gemeente?

6 januari Van alle gemeenten in Noord-Brabant geeft de gemeente Eindhoven het meeste geld uit aan de nieuwjaarsborrel. Voor 33.500 euro krijgen de 2.200 genodigden een drankje en een hapje voorgeschoteld. In de gemeente Best zijn ze een stuk zuiniger. Voor een borrel, waarbij iedereen welkom is, trekt de gemeente maximaal 1.000 euro uit.