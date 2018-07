Hoe een politieteam een jarenoude moordzaak probeert op te lossen

In Brabant werken sinds 2014 twee speciale recherche-teams aan de oplossing van oude, vaak vergeten misdrijven. Er lopen nu 15 onderzoeken, waaronder dat naar de gewelddadige dood van de Bladelse caféhoudster Miet van Bommel in 1992. Maar hoe wordt zo’n cold case eigenlijk aangepakt?

Met het blote oog zie je helemaal geen bloeddruppel of spermavlekje op de oude broek of het vale hemdje dat al jaren in een gesloten plastic zak in een archiefkast ligt. Maar voor politieman Jeroen Snellen kan zo'n kledingstuk na al die tijd toch ineens weer hoop bieden en het begin van een nieuw avontuur zijn. Snellen is leider van het cold case-team van de politie Oost-Brabant. Het toverwoord in zijn wereld is DNA. Genetische sporen in een oude verkrachtingszaak mogen ooit al onderzocht zijn, de techniek schrijdt voort. En iedere verbetering die wetenschappers aanbrengen in de analyse van DNA, kan een doorbraak betekenen in één van de vele zware dossiers die Snellen en zijn team onder hun hoede hebben. ,,Het is een kostbare tak van sport. Maatwerk."

Onopgeloste delicten

Op de plank liggen honderden onopgeloste delicten. Een van de oudste betreft de dood van de Bladelse kroegbazin Miet van Bommel in 1992. De meest recente betreft de Helmondse Marielle Markgraaf, die in februari 2016 werd doodgeslagen langs een fietspad. Elk onopgelost misdrijf waarop minimaal twaalf jaar celstraf staat, kan het stempel 'cold case' krijgen. Maar of een recherche-onderzoek daadwerkelijk wordt heropend, bepalen politie en Openbaar Ministerie samen.

Soms heeft een doorbraak niets met wetenschap of ouderwets speurwerk te maken. Snellen: ,,Dan wordt iemand bijvoorbeeld weduwe en durft ze ineens te vertellen over haar man." Of een getuige meldt zich plotseling. Voor het tweede jaar is nu een cold case-kalender uitgebracht met elke week aandacht voor een oude zaak. Die hangt in gevangenissen. Dat kan gedetineerden die meer weten net het laatste zetje geven. Ook andere technische ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuw onderzoek in oude zaken. Zo wordt in het onlangs heropende dossier van de verdwenen Zeeuw Herman Ploegstra het navigatiesysteem in zijn achtergebleven auto minutieus onderzocht. Dat was ten tijden van zijn verdwijning in 2010 nog onmogelijk.

Ontwikkelingen

Maar in verreweg de meeste gevallen zorgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek voor wat schot in de zaak. De hoeveelheid genetisch materiaal die nodig is om een deugdelijk DNA-profiel van een dader te krijgen, wordt steeds minusculer. Op dit moment komen sporen uit tien Oost-Brabantse cold cases in aanmerking voor nieuw onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De collega's in Zeeland-West-Brabant hebben vijf dossiers met mogelijk nieuwe aanknopingspunten.

De afgelopen decennia werkten de rechercheurs uiteraard vaker aan oude zaken, maar dat waren steeds losse projecten. Pas in 2014 werden daarvoor speciale teams opgericht. In Oost-Brabant lijken de eerste twee grote successen geboekt: voor de dood van Nicole van den Hurk (1995) en Jan van Mosselveld (2001) zitten verdachten vast. In politieregio Zeeland-West-Brabant zijn geen zaken in een stroomversnelling gekomen, ook nog niet in het onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke.

Tijdgeest

Bij grote zaken wordt het team van Snellen aangevuld, maar de basis bestaat uit vijf rechercheurs. In Zeeland-West-Brabant telt het cold case-team zeven man. Het zijn vaak wat oudere, ervaren politiemensen. ,,Dat is geen toeval”, zegt Snellen, die zelf al sinds 1978 politieman is. ,,Je moet de tijdsgeest kennen. In de tijd dat veel van onze zaken speelden, waren er bijvoorbeeld telefooncellen en geen mobiele telefoons. En de plaats delict werd veel sneller vrijgegeven dan nu. ,,Je moet onderzoek begrijpen in de tijd van toen. Dat zit bij jonge collega's niet in hun denkpatroon."

Veel valt of staat dus met de ervaring van rechercheurs en daar maakt teamleider Snellen zich zorgen over. Een grote groep politiemensen gaat de komende jaren met pensioen. Daarmee verliest de recherche veel kennis die niet in dossiers is vastgelegd of in politiesystemen staat. Want pas sinds de oprichting van het cold case-team worden onopgeloste, zware zaken structureel in kaart gebracht. Voor het team is het essentieel te weten welk bewijsmateriaal in welke zaak is verzameld. Daardoor kan direct worden bepaald of een verdere verbetering van de DNA-techniek het zinvol maakt om de sporen op een gevonden kledingstuk, peuk of zakdoekje opnieuw te onderzoeken.

Sporen

Die hoeveelheid sporen kan overweldigend zijn. In de zaak rond de dood van de Geldropse Melanie Sijbers (15) in 2006 werden maar liefst 1200 sporen gevonden. ,,Lang niet alles heeft met de dader te maken", legt Snellen uit. ,,Maar je kunt je niet veroorloven om het niet te rubriceren." Toen Snellen als politieman begon, kon je met de schroevendraaier die na een inbraak werd gevonden, niet veel meer doen dan zo´n stuk gereedschap zorgvuldig inpakken. ,,Hooguit konden we een geurproef doen met een speurhond."

Een nieuwe analyse van zo'n bewijsstuk is niet in een middagje gedaan. Zoiets wordt grondig aangepakt. In een vergadering met het cold case-team, de officier van justitie en het NFI wordt een 'aanvalsplan' gemaakt. Stel het gaat om een zakdoekje; waar lag het stukje stof? Hoe groot is de kans dat er haren op zitten? Of ander celmateriaal? Specialisten kunnen meerdere onderzoekstechnieken op het doekje loslaten, maar de volgorde is essentieel. Snellen: ,,Bijvoorbeeld opdampen om vingerafdrukken te krijgen, gaat ten koste van het DNA." De sporen in de vijftien cold case-zaken waarin de Brabantse politie hoopt verder te komen, zijn dus niet in een weekje bekeken. Per spoor is het team al snel maanden verder. In de tussentijd wordt aan andere dossiers gewerkt.

Databank

Niet alleen de continue verbeteringen in DNA-onderzoek bieden het cold case-team kansen. Ook raakt de DNA-databank steeds beter gevuld met mogelijke daders. Sinds begin 2005 wordt genetisch materiaal van veroordeelden in geweld- en zedenzaken afgenomen en opgeslagen. Dat is in de jaren daarna verruimd en sinds 2010 geldt verplichte afname voor alle veroordeelden die een misdrijf hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dat kan bijvoorbeeld al bij een mishandeling.

Het team van Snellen mag dus iedere dag een beetje hoop koesteren dat een dader uit een van zijn dossiers opnieuw over de schreef gaat, wordt veroordeeld en DNA moet afstaan. Vroeg of laat komt dan aan het licht dat zijn of haar genetisch materiaal een match heeft met de sporen van een andere misdaad. Zo liep iemand tegen de lamp van wie wordt aangenomen dat hij betrokken was bij de dood van de Bladelse wietdealer Jan van Mosselveld, 17 jaar geleden. Hij kon in 2015 na een andere misstap in de gevangenis worden aangehouden toen zijn DNA overeen bleek te komen met materiaal dat bij Van Mosselveld was gevonden.

Privacy

Snellen en zijn collega's begrijpen dat privacy een groot goed is in een gezonde maatschappij. Maar het is tegelijkertijd hun grootste vijand. De Wet Politiegegevens maakt het team soms het leven erg zuur: gegevens mogen niet eindeloos lang worden bewaard. ,,We moeten zaken vernietigen die we nooit meer terugkrijgen, terwijl we weten dat de politiek er anders over begint te denken en er technieken aankomen waarmee we weer stappen kunnen zetten. Soms zijn we in belangrijke zaken veel kwijt. Gewoon de regels gevolgd."

Dat is uiterst frustrerend, want in het eigen politiesysteem kunnen vaak aanknopingspunten worden gevonden. Hebben collega's nietsvermoedend verdachte situaties genoteerd of hebben omwonenden iets vreemds gezien en doorgebeld? Een onbekende, stapvoets rijdende auto in de straat bijvoorbeeld is niet direct reden tot actie, maar kan ineens wel een essentieel puzzelstuk blijken te zijn. Maar de bewaartermijn voor dit soort informatie is door de wet beperkt tot vijf jaar. En telefoongegevens moet de politie zelfs al na twee jaar wissen. Kortom: privacy is een enorm struikelblok.

Vergeten