Hoe een mishandelde Brabantse boswachter in zijn hemd kwam te staan

De politierechter in Breda legde de man (in het bezit van een strafblad) woensdag een taakstraf van 160 uur op, voor ‘mishandeling van een ambtenaar in functie’. Niet voor het dumpen van afval in de natuur, want daar was hij nog niet mee begonnen. En het is nu eenmaal niet strafbaar om met een aanhangwagentje vol troep door de bossen te rijden, zelfs niet om elf uur ‘s avonds. Ik was er woensdag niet bij in Breda, maar dikke kans dat de man gniffelend de rechtbank verliet, tevreden dat de straf niet hoger uitviel. En het zou ook zomaar kunnen dat boswachter Stuijts (eentje uit de categorie ‘onverschrokken’) flink heeft gevloekt toen hij vernam wat het vonnis voor zijn belager was.