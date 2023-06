Hoe dit dwergnijlpaard uit Overloon de weg wijst naar zijn bedreigde soortgenoten diep in Afrika

Aan Frankrijk uitgeleen­de reuzenpan­da bevalt van tweeling

Huan Huan, een door China aan Frankrijk uitgeleende reuzenpanda, is in de nacht van zondag op maandag bevallen van een tweeling. De welpjes, geboren omstreeks 01.00 uur, brengen het nageslacht van het pandavrouwtje en haar partner Yuan Zi op drie, meldt de dierentuin van Beauval in Midden-Frankrijk.