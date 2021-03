Hoe de schoonmaakster op zaterdagochtend de hele website platlegde

Nieuwsover­zicht | Veel poststem­men ongeldig - Buurt wil af van lijkgeur

15 maart De stemlokalen zijn vanaf vandaag geopend. Verspreid over drie dagen kan er dit jaar gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel eerder verstuurde poststemmen blijken echter al ongeldig, omdat veel 70-plussers hun stempas of stembiljet in de verkeerde envelop hebben gedaan. In Breda bleek een man al maandenlang dood in zijn woning te liggen. Dit en meer lees je in het nieuwsoverzicht van maandag.