Hoe brengen Brabanders kerst door? ‘Geen smoesjes nodig om schoonouders buiten deur te houden’

13 november Er zijn op vrijdag 915 coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 232 meer dan gisteren. Ook landelijk steeg het aantal voor de derde keer op rij. Vrijdag werd ook bekend dat het vuurwerkverbod rond oud en nieuw definitief van kracht is. De verkoop van bijna al het vuurwerk gaat in de ban en afsteken wordt verboden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.