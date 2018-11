Hoe Brabander Marco H. uitgroeide tot drugsbaron in Spanje: ‘Hij was altijd aan het bellen’

REUSEL - Achter de op één na grootste cocaïnevangst ooit in Spanje prijkte afgelopen week plots de naam van een Reuselnaar: Marco H. Over een ‘sjacheraar’ die zich opwerkte met de verkoop van illegale Nike-sneakers.

Laat de naam van Marco H. in Reusel vallen en bij menig inwoner ontvouwt zich een kleine glimlach op het gezicht. Het nieuws dat hun voormalige dorpsgenoot vlakbij Marbella is opgepakt voor grootschalige drugshandel heeft ook de Kempen bereikt. Niemand die er echt van opkijkt dat H. zich met verdovende middelen bezighoudt. ,,Maar dat hij zo’n grote jongen zou worden, zag ik niet aankomen”, klinkt het.

Op één na grootste drugsvangst ooit

Want als de vermoedens van de Spaanse opsporingsdiensten kloppen, hebben ze met H. een héle grote vis te pakken. De oud-Reuselnaar wordt gezien als het brein van een Nederlandse drugsbende, die eind oktober op heterdaad wordt gesnapt met een ongekende lading drugs. 6300 kilo coke: het is ook voor de Policía Nacional even slikken. Het betekent de op één na grootste drugsvangst ooit in Spanje.

Op filmpjes die de Spaanse opsporingsdiensten hebben vrijgegeven, is te zien hoe de ene na de andere palletwagen tot boven toe wordt gevuld met drugs. De pakketjes cocaïne, verwikkeld in aluminiumfolie, kwamen tevoorschijn uit dozen vol Colombiaanse bananen. De straatwaarde? 360 miljoen euro. Er zijn landen in West-Afrika met een lager bruto nationaal product.

Volledig scherm De drugs zat verstopt tussen een partij Colombiaanse bananen. © Policia Nacional

Behalve de drugs worden vuurwapens, exclusieve auto’s en 300.000 euro in beslag genomen. De politie arresteert zestien mensen, onder wie verschillende Brabanders die al een tijd in Zuidoost-Spanje wonen. De Costa del Sol staat dan ook bekend als de cocaïnepoort van Europa. Meer dan een dozijn buitenlandse drugskartels zou volgens de Spaanse opsporingsdiensten actief zijn rond Marbella. De leider van ‘la mafia holandesa’? Marco H. (42) uit het Brabantse Reusel.

Zijn naam is besmet

In het Kempendorp is zijn naam besmet, niemand wil met hem worden geassocieerd. Maar de mogelijke drugsbaron komt er wel degelijk vandaan. H. wordt in 1976 geboren in Reusel, gaat er naar de basisschool en groeit er op. Zijn ouders hebben in het nabij gelegen Lage Mierde dan nog een stofferingsbedrijf waar onder andere poefen en zitzakken worden gemaakt.

H. heeft als twintiger in het dorp al een dubieuze reputatie opgebouwd. Leeftijdsgenoten zien hem rondrijden in dure Duitse bolides, waarvan ze zich afvragen hoe hij die betaalt. ,,Hij was een echte sjacheraar. Dan kwam je hem tijdens het uitgaan tegen en kon je bij hem de nieuwste Nike Air Max, trainingpakken of telefoons kopen”, vertelt een Reuselnaar die met hem opgroeide.

H. onderhoudt banden met motorbendes net over de grens in België en richt zijn vizier in die jaren op waardevolle vrachtwagenladingen. In dat circuit zou hij zich langzaam hebben opgewerkt van dief naar verkoper tot de man die de lijnen uitzet. Steeds vaker wordt zijn naam vervolgens in één adem genoemd met het lokale drugswereldje. Het geld dat hij met de ladingdiefstallen heeft verdiend, zou hij namelijk hebben gestoken in de handel in cocaïne en xtc. Al wordt hij hiervoor in Nederland, zover bekend, nooit opgepakt.

Auto's met Duitse kentekenplaten

Het zijn zaken waar ze in het dorp het fijne niet van weten. Maar het gevoel dat het niet helemaal pluis is waar de Reuselnaar zich mee bezighoudt, leeft ook bij zijn oude buren. Het hoekhuis waarin hij dan woont, heeft bewakingscamera’s op de gevel en rolluiken voor de ramen. ,,Op een gegeven moment viel de politie er binnen”, vertelt een van de omwonenden. ,,Al zijn auto’s met Duitse kentekenplaten werden daarbij in beslag genomen.”

Diezelfde buren zien hem er overigens zelden, zoals H. sowieso een vluchtig bestaan lijkt te leiden. ,,In de kroeg liet hij zijn gezicht ook altijd maar heel even zien”, vertelt een bekende van hem. ,,Hij betaalde een rondje drank voor de jongere jongens die tegen hem opkeken en dan was hij weer weg. En ondertussen hing hij continu aan de telefoon. Hij was altijd aan het bellen.”

Opgepakt vanwege ladingdiefstallen

H. lijkt ondertussen zoveel mogelijk op de achtergrond te proberen te blijven. Dat verklaart misschien zijn vaste kamer in een hotel vlakbij de Belgische grens. Bij het hotel herinneren ze zich hem als een vriendelijke klant. Tegelijkertijd is er het besef dat hij in dubieuze zaken zit. ,,Als ik aan hem vroeg wat hij deed voor werk, zei hij altijd: ‘Dat is niet veilig voor je oren’”, vertelt iemand die er destijds werkte.

Volledig scherm De arrestatie van een van de verdachten van de drugsbende waarvan Marco H. aan het hoofd zou staan. © Policia Nacional