Hockeymannen van Den Bosch sluipen puntje voor puntje richting play-offs

De mannen van hockeyclub Den Bosch zijn met nog zes competitiewedstrijden te spelen nog maar twee puntjes verwijderd van de play-offplekken. De ploeg van coach Marc Lammers won zondag het uitduel in Zeist met Schaerweijde door een benutte strafcorner in de veertiende minuut van de Australiër Jeremy Hayward: 1-0.

,,Misschien dat we nog iets meer rendement uit veldsituaties of de vijf strafcorners hadden kunnen halen”, aldus een bijna tevreden coach Lammers. ,,Het is belangrijk dat je dit soort wedstrijden wint.”

Directe concurrent Oranje-Rood uit Eindhoven liet zaterdag kostbare punten liggen tegen Klein Zwitserland. Den Bosch staat in de Tulp Hoofdklasse weliswaar nog steeds zesde, maar komt - omdat directe concurrenten bovenin onverwachte punten laten liggen - steeds dichter bij de vierde plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Quote We hebben een prima week achter de rug en staan volgende maand tegen Almere in de finale om de Gold Cup Marc Lammers, trainer HC Den Bosch

,,Ik snap dat jullie zo denken”, reageert Lammers. ,,We hebben weliswaar na de winterstop nog geen duel verloren, maar ik bekijk het als coach wedstrijd voor wedstrijd. De focus ligt op ons team. Er kan nog zoveel gebeuren. Je mag een droom hebben, maar wij zijn daar nu niet mee bezig. Het enige waar je uiteindelijk zelf invloed op hebt is je eigen spel. We hebben een prima week achter de rug en staan volgende maand tegen Almere in de finale om de Gold Cup. Kortom: we doen op allerlei fronten nog mee.”

Geen visitekaartje voor tophockey

Lammers vindt dat die bekerfinale op 20 april zeker niet in de avond op het veld van Almere kan worden gespeeld. ,,Overal behalve daar. Het licht is daar zo slecht. Dat is geen visitekaartje voor tophockey. Daar moet de hockeybond dus niet voor kiezen, maar ik ben nu al vooral bezig met de wedstrijd van zaterdag.”

Op 1 april komt koploper Kampong naar Den Bosch. ,,We geloven dat we in die battle om 18.30 uur op eigen veld belangrijke punten kunnen afsnoepen van de huidige nummer één”, blikt Lammers vooruit. ,,Ik hoop dat de hele club zaterdag achter ons staat. Het wordt een heel leuke wedstrijd.”