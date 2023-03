Hockeyer Jelle Galema stopt als international: ‘Ik wil me op één iets richten en dat is Oranje-Rood’

Eind vorig jaar viel Galema – vlak voor de start van het WK in India – buiten de selectie van het Nederlands team. Een behoorlijke klap voor de aanvaller (30), want een fitte Jelle Galema zou nog een aantal mooie jaren voor de boeg hebben gehad in de huidige Nederlandse selectie. Dat gaat er echter niet meer van komen, zo is nu zeker. ,,Zo’n beslissing gaat niet over één nacht ijs’’, laat Galema weten. ,,Mijn lijf heeft de afgelopen jaren niet meegewerkt en dan moet je keuzes maken.’’

Enkelklachten

De spits van Oranje-Rood had zich dolgraag willen laten zien op het afgelopen WK en ook bij de Spelen van volgend jaar in Parijs zou hij er graag bij zijn geweest. Galema kampte de afgelopen jaren echter met klachten aan zijn enkel en onderging meerdere operaties. ,,Diep van binnen weet ik dat ik nooit meer de fitheid van pakweg vijf jaar geleden ga bereiken. Wat wel kan is me op één iets richten en daar alles voor geven en dat is ook precies wat ik ga doen bij Oranje-Rood.’’

Quote Mijn lijf heeft de afgelopen jaren niet meegewerkt en dan moet je keuzes maken Jelle Galema

Want de spits benadrukt dat hij daar nog niet klaar is. ,,Ik wil zeker nog een paar jaar vlammen en bewijzen dat ik nog steeds één van de beste spitsen van Nederland ben.’’ Zondag speelt hij met zijn team een belangrijke wedstrijd op bezoek bij directe concurrent Rotterdam. ,,Dat is een must-win voor ons. Daar kunnen we lang of kort over praten, maar daar moeten we écht drie punten halen. Hoe we dat doen is niet van belang, als het maar gebeurt.’’

Over zijn hoogtepunt als international hoeft de Boxtelse spits niet lang na te denken. ,,Het WK van 2014 in Den Haag. Als jonge jongen spelen in een vol ADO-stadion was fantastisch, een jongensdroom.’’ Nederland reikte destijds tot de finale, maar verloor in de eindstrijd van Australië.

Dochtertjes

Vorig jaar zomer speelde Galema nog – voor een volgepakte tribune in Den Bosch - met het Nederlands elftal in de Pro League tegen Spanje. ,,Achteraf blijkt dat m’n laatste wedstrijd te zijn geweest. Een groot aantal vrienden en familieleden zaten toen op de tribune en m’n dochtertjes beseften dat ze papa in Oranje zagen spelen. Dat was prachtig en misschien heeft het wel zo moeten zijn.’’

In totaal kwam Galema tot 83 interlands waarin hij neger keer trefzeker was. Naast Galema maakte ook Bloemendaal-speler Tim Swaen bekend te stoppen als international. De uit Deurne afkomstige verdediger kwam tot elf interlands en vier doelpunten in Oranje.