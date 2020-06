Hobbyfotograaf uit Den Bosch legt wolf vast in natuurgebied de Moerputten

Bonga gaat meestal 's ochtends rond 06.00 uur op pad, omdat hij dan het rijk alleen heeft. Zo ook maandagochtend. Nadat hij wat reebokjes had gespot, zag hij ineens de wolf staan in een vers gemaaid veld in de buurt van de Deutersestraat bij natuurgebied de Moerputten in Den Bosch. ,,Dat was op ongeveer vijfhonderd meter van de weg. Ik dacht nog ‘dat kan geen hond zijn’, dus ik maakte wat foto's. De wolf bleef gewoon staan en keek me aan. Toen ging hij rustig liggen.”