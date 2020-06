Hittegolf in juni zeldzaam: landelijk én regionaal in Brabant

Het kwik overstijgt de komende dagen de grens van 25 graden meermaals, een hittegolf is aanstaande. In de zomer krijgen we daar wel vaker mee te maken, maar hoe zit dat in juni? En heeft Brabant vaker een regionale hittegolf dan de rest van Nederland?

Hittegolven in juni zijn best schaars, meldt Weerplaza. Slechts twee keer is er een landelijke hittegolf gemeten in De Bilt, sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen in 1941 en 2005 was er sprake van een hittegolf die begon en eindigde in de maand juni. Daarnaast zijn er nog drie gemeten die eind juni begonnen en in juli eindigden.

Lees ook Met deze tips blijft je huis lekker koel tijdens de hitte Lees meer

In totaal zijn er in De Bilt 28 landelijke hittegolven gemeten. De vroegste was ooit van 21 tot en met 25 mei in 1922, dat is tevens de enige in mei. Van een hittegolf is er sprake als het minimaal vijf dagen achter elkaar 25 graden wordt of warmer. Op drie dagen van die vijf moet het kwik boven de 30 graden uitkomen. De langste landelijke hittegolf vond plaats in juli 1975. Die duurde maar liefst 18 dagen.

Regionaal vindt zo'n hittegolf in juni niet veel vaker plaats. Ter illustratie: sinds 1906 kwamen er in Maastricht 52 regionale hittegolven voor, slechts 6 daarvan waren in juni. Maastricht is met 6 meteen ook koploper. Weerstation Eindhoven noteert er 4, Gilze-Rijen en Volkel allebei 3. Bij andere weerstations in het land, bijvoorbeeld in Vlissingen en in Den Helder, is er in juni nog nooit een hittegolf gemeten.

Maastricht heeft ook het record in handen van meeste regionale hittegolven in één jaar: dat staat op 5. Weerstations Eindhoven, Volkel, Gilze-Rijen, Hupsel, Arcen en Twenthe telden er vorig jaar drie. Slechts vijf keer eerder was in één jaar sprake van drie hittegolven.