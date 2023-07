Historische juweeltjes van De Zink stralen in Dorplein: ‘Pas nu is er het besef dat we onderdeel zijn van nationaal erfgoed’

Kassa rinkelt in Helmond: Eros Maddy staat voor record­trans­fer naar Frankrijk

Het moet de grootste uitgaande transfer in de clubhistorie van Helmond Sport worden: Eros Maddy (22) is hard op weg naar AJ Auxerre, dat naar verluidt meerdere tonnen over heeft voor de pijlsnelle aanvaller. De deal is zo goed als afgerond, stellen betrokkenen. Maddy wordt - als alles volgens plan verloopt - spoedig gepresenteerd in Frankrijk.