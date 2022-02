Historische deal over duurste woning van Benelux: dit is de nieuwe eigenaar van Philips-landgoed De Wielewaal in Eindhoven

Nieuwsover­zicht | Restaurant dicht na drie explosies - Oud-gynaeco­loog verwekte kinderen bij patiënten

Een oud-gynaecoloog van het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch heeft in de jaren ‘70 en ‘80 zijn sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Nederland kan verder van het lockdownslot als ziekenhuizen de komende dagen niet overlopen met patiënten. En de dood van de jonge Eindhovense skiërs in ingeslagen als een bom. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

8 februari