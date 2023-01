Historische bekerfinale zit na dertig jaar nog in het geheugen: ‘Shirt was al van mijn lijf getrokken voor ik in de catacomben was’

Erwin Sengers uit Oss was verslaafd en vertelt er nu over in het theater: ‘Ik heb de bodem gezien en weet dat er altijd hoop is’

Als alcohol- en drugsverslaafde keek hij de dood recht in de ogen, wilde uit het leven stappen. Inmiddels helpt Ossenaar Erwin Sengers als ervaringsdeskundige lotgenoten in de verslavingszorg. Woensdag deed hij zijn verhaal in Theater De Lievekamp in Oss.

19:01