Historisch wijkje raakt verder ingeklemd tussen distributiedozen, huizen en verkeer: ‘Wanneer is het genoeg?’

Column In het centrum van Breda heb je het gevoel dat je leeft: ‘Op een terras gaan ze elkaar met rolkoffers te lijf’

BREDA - Gezien vanuit een dakraam in het centrum van Breda heb je goed zicht op de mensheid. In woonwijken heerst meestal rust als je de wegpiraten buiten beschouwing laat. In het centrum is de sfeer anders. Hier komt alles langs.