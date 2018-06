Historicus fileert klimaatuitspraken Frank Lammers bij Pauw: 'Hij verspreidt nepnieuws'

MIERLO - Historicus en onderzoeksjournalist Gerbert van der Aa maakt gehakt van de uitspraken die Frank Lammers vorig jaar deed in actualiteitenprogramma Pauw. De acteur uit Mierlo beweerde dat de toenemende droogte een van de belangrijkste oorzaken van alle ellende in Midden-Afrika is, maar dat klopt volgens Van der Aa niet. ,,Metingen laten juist een tegengestelde ontwikkeling zien. Niemand in de uitzending sprak hem tegen.”

Frank Lammers (44) vertoefde vorig jaar op uitnodiging van Giro 555 een tijdje in de Sahel, de overgangszone tussen de Sahara en de Afrikaanse savanne. De Brabantse acteur en regisseur trof daar naar eigen zeggen hartverscheurende taferelen aan en mocht daarover bij actualiteitenprogramma PAUW van alles vertellen.

Bagatelliseren

In de uitzending vertelde Lammers dat klimaatverandering een van de belangrijkste oorzaken is van de ellende in de Sahel. „Daar valt al jaren geen regen meer”, zei hij. Totale onzin, schrijft historicus Gerbert van der Aa in een opiniestuk voor NRC. ,,In Sahel valt nu meer regen dan dertig jaar geleden. De hulpindustrie probeert deze positieve ontwikkeling te bagatelliseren”, beweert de journalist.

Volgens Van der Aa is er in de westerse media ‘opmerkelijk weinig aandacht’ voor de steeds nattere Sahel. ,,Wetenschap legt het af tegen nepnieuws. Journalisten volgen vaak kritiekloos het slecht-nieuws-discours van de hulpindustrie, zelfs als onderzoek van gerenommeerde universiteiten de berichten weerlegt. Mede daardoor is het grote publiek in Nederland in de veronderstelling dat er zich in de Sahel een klimaatramp voltrekt.”

'Door droogte verdreven'

De uitspraken van Lammers over het klimaat in Afrika zijn typerend, stelt Van der Aa. ,,Politiek wanbeleid en overbevolking zijn de werkelijke oorzaken van de problemen in de Sahel. In Niger krijgt elke vrouw gemiddeld bijna zeven kinderen, een wereldrecord. In buurland Nigeria komen er elk jaar zo’n vijf miljoen mensen bij. Groeiende veestapels grazen de savanne kaal, waardoor de woestijn oprukt. Corrupte politici denken vooral aan zichzelf. Waarschijnlijk kan geen enkel land ter wereld deze snelle bevolkingsgroei probleemloos verwerken, maar de hulpindustrie geeft liever het klimaat de schuld.”