Hier zeg je geen 'nee' tegen: Helmonds asieldier Knikje is op zoek naar een baasje

Maak kennis met Knikje (4) en zijn neus. Door die zwarte klodder erop krijgt hij een uiterlijk waarmee hij altijd perfect uitgedost is voor de Mexicaanse Dia de los Muertos.

Geen fotomodel

Knikje steekt zijn neus ook graag overal in. Als er iets te beleven valt, staat die neus er meteen bovenop. Hij is daarom minder geschikt als fotomodel: hij drukt zijn snufferd meteen op de camera. We hebben talloze close-ups van een zwarte klodder met twee nieuwsgierige ogen erboven.

Knikjes neus voor avontuur is de reden dat hij afgestaan is: hij kon bij zijn eigenaar niet meer naar buiten. En dat heeft zo’n jongen toch echt nodig. Knikje wil graag lekker buiten rondsnuffelen.

Knik in de kabel

Knikje is een leuk kereltje: speels en lief. Hij kletst graag en komt op schoot knuffelen. En zijn naam? Aan het eind van zijn staart zit een knik in de vorm van een haarspeldbocht. Niks mis mee. Die staart doet het even goed als zijn neus, vindt Knikje zelf.

Interesse? Neem contact op met Dierenasiel & Dierenambulance Helmond en wie weet ben jij de perfecte match voor Knikje.

