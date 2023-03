Hier slaat Oss het Haagse theater op, voordat de nieuwe Lievekamp wordt gebouwd

Osse pyromaan (51) Sta­ringstraat wil na 12 jaar behande­ling einde tbs-maatregel

DEN BOSCH/OSS - Een 51-jarige pyromaan uit Oss was in 2009 verantwoordelijk voor een serie branden in zijn woonplaats, waarbij vier katten om het leven kwamen. De man kreeg destijds tbs met dwangverpleging opgelegd. De veroordeelde vroeg de rechtbank maandag in Den Bosch om deze volledig te beëindigen. Het Openbaar Ministerie eiste, op advies van de reclassering, juist verlenging van de maatregel met één jaar.