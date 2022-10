Hier luistert Andrew (22) naar: ‘Muziek die ik ontdek via mijn Release Radar’

En PassantWaar luisteren al die mensen naar die onderweg van A naar B zijn? En wat is hun bestemming? Je leest het in de rubriek En Passant. Vandaag: Andrew Lodeizen (22) uit Cuijk.

Luistert naar: ,,Ik ben een liedje van SG Lewis aan het luisteren, Something About Your Love. Op het moment luister ik het meest naar Take me Back van Lewis Thompson en David Guetta, vind ik gewoon leuk, is gewoon lekkere muziek. Onderweg in de trein luister ik altijd een beetje muziek op mijn telefoon en zit ik een beetje op social media te scrollen. Ik luister naar de muziek die ik een beetje ontdek vanuit mijn Release Radar op Spotify, dan krijg je allemaal nummers die nieuw zijn en bij je profiel passen. En vanuit daar maak ik dan maandelijks een afspeellijst en die luister ik dan af.”

Quote Ik heb wel vrienden die bijna elke week naar de kapper gaan, maar dat is voor mij iets te, een keer per maand is wel genoeg

Is onderweg naar: ,,Ik kom van station Heyendaal in Nijmegen af, van school. Ik zit op de HAN, daar doe ik een ict-opleiding. Maar ik ga nu eerst naar huis, ik woon nog bij mijn ouders in Cuijk. En dan moet ik naar de kapper, daar ga ik elke maand een keer naartoe. Ik heb wel vrienden die bijna elke week gaan, maar dat is voor mij iets te, een keer per maand is wel genoeg. Maar het is nu wel nodig.”

Heeft het plan om: ,,Ik ben geboren in Nijmegen, toen ik 1 was zijn we verhuisd naar Cuijk. Maar ik ben van plan aankomend jaar samen te gaan wonen met mijn vriend, het liefst in Nijmegen. Hij is net afgestudeerd, dus hij zoekt nog een baan. En als hij die gevonden heeft dan is het wat betaalbaarder.”