Hier kun je nog veilig zwemmen in West-Brabant

De Binnenschelde in Bergen op Zoom is de enige plas waar een negatief zwemadvies geldt. Zwemmen wordt ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. De kans is groot op maag- en darmklachten.

Voor zwemplas Markeplaat in Zevenbergen en de Westpolderplas in Etten-Leur is een waarschuwing afgegeven wegens blauwalg. Dit kan voor huidirritatie en maag- en darmklachten zorgen. In de meren mag nog wel gezwommen worden, maar zwemmers kunnen zelf bepalen of er risico is voor de gezondheid.